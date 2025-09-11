ぶつかり稽古で明生に胸を出す豊昇龍（右）＝11日、東京都台東区の立浪部屋先場所休場からの復活を目指す横綱豊昇龍は11日、東京都台東区の立浪部屋で四股などの軽めの内容で調整した。秋場所初日まで「もう相撲は取らない」と話した。本場所用に新調した青色の締め込みで汗を流し、ぶつかり稽古で幕内明生に胸を出した。「仕上がりはいいんじゃないかな。体に疲れはあるけど、張りが出てきていいと思う。この調子で頑張る」と