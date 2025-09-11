大雨の影響で都内で緊急安全確保が発令されています。【映像】東京・大田区と品川区に緊急安全確保が発令東京・大田区では田園調布4丁目、5丁目と呑川、丸子川流域で緊急安全確保を発令しました。また、品川区も東大井2丁目と南大井1丁目で発令されています。自宅の2階などに避難するなど、直ちに身の安全を図ってください。（ANNニュース）