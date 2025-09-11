サッカーのドイツ1部アイントラハト・フランクフルトに所属するMF堂安律（27）が12日のレーバークーゼン戦に向けたキッカー誌の予想先発に入った。日本代表の米国遠征は先発した6日のメキシコ戦後に離脱。クラブ側の要請に応じて9日の米国戦を回避する異例の前倒し復帰で、クレシェ強化担当は「クラブへの献身を示している」と堂安に感謝した。敵地のレーバークーゼン戦は2016年4月の対戦からドイツ杯を含めて11連敗中。最後