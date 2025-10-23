90年代に原宿を中心に人気を博したキャラクター「パンシェル」と「サンリオキャラクターズ」が初コラボ！もっちりぬいぐるみやフェイスミニポーチなど、種類豊富なコラボアイテムがラインナップされています。 マリモクラフト『PANSHEL’S WORLD×SANRIO CHARACTERS』グッズまとめ 販売店舗：マリモクラフトオンラインショップなど パンダの天使「パンシェル」とサンリオキャラクターズの初のコラボアイテム