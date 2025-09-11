1次リーグのフォルティウス戦に勝利し、ガッツポーズするロコ・ソラーレの藤沢＝稚内市みどりスポーツパークカーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選代表決定戦は11日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで開幕し、女子で五輪3大会連続出場を目指すロコ・ソラーレが1次リーグで2連勝と好スタートを切った。フォルティウスに9―7で勝ち、SC軽井沢クに13―4で快勝した。SC軽井沢クはフォルティウスを8―6で破り、1勝1敗