判決後、記者会見する原告代表の木本薫子さん＝11日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ賃金体系の変更を一方的に提示され、拒んだら減給されたとして、格安航空会社（LCC）のジェットスター・ジャパンの客室乗務員（CA）15人が同社に減額分の賃金支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、変更は無効だと判断し、計約1212万円の支払いを命じた。中野哲美裁判長は「新たな賃金体系だと、減額は最大で約10.83％、平均約