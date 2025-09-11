日経平均株価の終値を示すボード。2日連続で最高値を更新し、初めて4万4000円を超えた＝11日午後、東京都中央区11日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸し、前日比534円83銭高の4万4372円50銭で取引を終えた。2日連続で終値の最高値を更新し、初めて4万4000円を超えた。取引時間中の最高値も更新した。半導体関連銘柄が大きく値上がりし、市場をけん引した。幅広い銘柄で構成する東証株価指数（TOPIX）も続伸。