大雨の中、傘を差して歩く人たち＝11日午後3時34分、東京都中央区前線の影響で、11日午後、東京都内や周辺で大雨となった。世田谷区などで記録的な雨量になり、東京都によると、同区を流れる谷沢川の矢川橋付近や、品川区を流れる立会川の立会川橋付近で氾濫が発生。新幹線など交通機関にも見合わせといった影響が出た。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水への厳重な警戒を求めた。東―西日本は12日にかけて激しい雨が降る恐れが