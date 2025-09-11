国会内で開かれた、自民党の小林元経済安保相（奥中央）らによる勉強会＝11日午後自民党の小林鷹之元経済安全保障担当相は11日、総裁選（22日告示、10月4日投開票）に出馬する意向を表明した。国会内で記者団に語った。今月16日に記者会見を開く方針だ。出馬意向表明は茂木敏充前幹事長に続き2人目。高市早苗前経済安保相は岸田文雄前首相と国会内で面会し、出馬する意向を伝えた。関係者が明らかにした。立憲民主党など野党は