きのう(10日)、香川県善通寺市上吉田町で20代の男性が、足首をセアカゴケグモにかまれました。 【写真を見る】20代の男性が足首をセアカゴケグモにかまれる善通寺市で市民がかまれたのは初めて【香川】 善通寺市によりますと、男性は善通寺市内の作業現場で長ズボンの裾付近に違和感があり、ズボンを叩いたところ、セアカゴケグモが自身の左足首内側付近に付着していて、直後にかまれて痛みを感じました。男性はそのセアカゴケ