CONVERSE（コンバース）から、9月発売の新作アイテムが登場します。MADE IN JAPANモデルをはじめ、秋冬らしい素材を取り入れたのものや、ソールが印象的なシューズなど、豊富なラインナップでお目見え。9月12日（金）より順次販売が始まるので、ぜひ店舗やオンラインストアでチェックしてみて。定番のスニーカーは素材違いで楽しめる1983年に販売されたマルチカラーをスエード素材にアレンジした、直営店限定の「SUEDE ALL STAR J