「カーニバル」と聞いて、どんな光景を思い浮かべますか？華やかなパレード、色とりどりの衣装、熱気あふれる音楽と歓声。そんなお祭りムードをまとった言葉ですが、音楽の中の「カーニバル」は少し違った顔を見せてくれます。ただ楽しいだけではなく、熱狂の中にひそむ寂しさや、一夜限りのきらめき、仮面の下に隠された本音を描いたものも少なくありません。「カーニバル」という非日常は、現実からふっと離れた心の動きを映し出