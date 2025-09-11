高温に関する早期天候情報（東北地方） 【画像】東北・全国の天気など 令和７年９月１１日１４時３０分 仙台管区気象台発表 東北太平洋側９月１７日頃からかなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．２℃以上 東北太平洋側の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きます