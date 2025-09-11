KDDIは、auの新商品として9月19日に発売する「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」「iPhone 17 Air」について、au Online Shopでの価格を発表した。 端末価格は、iPhone 17が15万2900円～、iPhone 17 Proが21万4900円～、iPhone 17 Pro Maxが24万900円～、iPhone Airが19万3900円～。 ストレージ 256GB 512GB 1TB 2TB