All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う愛知県の地名ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：豊田市／20票豊田市は、世界的に有名な自動車メーカー「トヨタ自動車」の本社があることで知られる都市です。近代的な都市機能と山