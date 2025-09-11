日本IBMは9月10日、企業のサプライチェーンを効率化し、生産性を向上させることを目指し、IBMのビジネスのためのAIであるwatsonxのAIテクノロジーを活用した「Supply Chain Ensemble(サプライチェーン・アンサンブル)」を発表した。「Supply Chain Ensemble」の全体像○「Supply Chain Ensemble」の特徴昨今ではグローバル化とデジタル化の進展により、サプライチェーンは複雑化し、特に企業のサプライチェーン管理者は、地政学リ