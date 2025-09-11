東京都は谷沢川に氾濫発生情報を発表しました。東京都建設局は午後2時半ごろ、世田谷区を流れる谷沢川の矢川橋付近と丸山橋付近ですでに氾濫が発生、または切迫しているとして氾濫発生情報を発表しました。これは警戒レベル5相当でただちに、区市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。