アメリカのアマゾン・ドット・コム傘下の「Zoox」は、ラスベガスで10日からロボタクシーの運行を始めると発表しました。「Zoox」はアマゾン・ドット・コム傘下の自動運転車の開発会社で、アメリカ・ラスベガスで10日からロボタクシーの運行を始めると発表しました。その見た目から「トースター」と呼ばれる四角いフォルムのデザインが特徴です。Zooxはロボタクシーとして開発が進められたため、ウェイモなどと違い、ハンドルやペダ