【モデルプレス＝2025/09/11】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が10日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴のプライベートな姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】庄司智春「寝顔も美しい」と話題の藤本美貴の貴重ショット◆庄司智春、車内で眠る藤本美貴への愛情あふれる投稿庄司は「俺のオンナ助手席で寝てる」と妻への愛情を表現。「シャッター音で起きたけど目は開かない疲れてるんだな 最高」と藤本へ