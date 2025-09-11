旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。「역 어디에요?（ヨク オディエヨ）」の意味は？「역 어디에요?（ヨク オディエヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、街歩きをしているときや道に迷ったときなどに使えるフレーズです。「역 어디에요?（ヨク オディエヨ）」