女優の有村架純（32歳）が、9月11日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。“苦手な食べ物”を告白した。有村はこの日、映画「ブラック・ショーマン」（9月12日公開）の宣伝を兼ねて、番組のインタビューに対応。一問一答形式で“苦手なこと”を聞かれた有村は「チーズが食べられません」と答える。チーズは「味とにおい」が両方ダメだそうで、「給食で一番最後まで食べている生徒でした」と語った。