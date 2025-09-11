「もう嫌われてもいい」と思っても、心無い言葉を付き合っている相手にぶつけるのはマナー違反。たとえ別れを望んでいても、彼女にとって、自分との交際事実そのものが黒歴史になってしまうのは避けたほうがいいでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性205名に聞いたアンケートを参考に「『いくら別れたくても、いまそれを言う!?』と彼女を怒らせる不適切な話題」をご紹介します。【１】「ぶっちゃけ好きじゃなかった」な