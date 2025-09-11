Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１１日、ホーム・いわき戦（１３日）へ、札幌・白旗山で調整した。２試合連続して右ウィングバック（ＷＢ）で先発し、２連勝の原動力となっているＦＷ白井陽斗（２５）は、順調にフルメニューを消化。５月に敵地で対戦した際は１―１で引き分けた相手との再戦へ「前期は決定機を外して悔しい思いをしたので。本当に負けられない状況。いわき以上に体を張って戦いたい」と１０位からの浮上へ、３連勝