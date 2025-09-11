東京都と神奈川県に記録的短時間大雨情報が発表されました。レーダーによる解析で世田谷区付近と川崎市宮前区付近では11日午後2時30分ごろにそれぞれ1時間に約100ミリの記録的な大雨になっています。記録的短時間大雨情報は、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測や解析したときに発表されます。この情報が発表された時は、お住まいの地域で、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水の発生につながるような猛烈な雨