気象庁は11日午後3時10分、東京練馬区や板橋区などを流れる石神井川について、今後氾濫するおそれがあるとして、氾濫危険情報を出した。流域の住民に対し、建物の二階に避難するなど浸水に警戒するとともに、特に地下施設は水が流れ込むおそれがありますので、十分警戒してくださいと呼びかけた。＜水位＞石神井川の各水位観測所の実況水位（11日14時54分）と予測水位（11日15時50分までの最大値） は次のとおりです。●向台水位観