活発な秋雨前線や湿った空気などの影響で、11日も広い範囲で大気の状態が不安定。東京都内でも午後1時すぎから雷雲が急発達し、猛烈な雨が降っています。■東京で雷雲が急発達活発な秋雨前線や湿った空気、気温の上昇などによって、11日も西〜東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。関東でも、午後になって東風と南風が収束し、東京や神奈川、埼玉などで雷雲が急激に発達していて、東京都心部でも土砂降りの雨と