午後3時10分、東京都を流れる石神井川に河川氾濫危険情報が発表されました。東京都、気象庁によりますと「【警戒レベル4相当情報［洪水］】石神井川 今後氾濫するおそれ」ということです。【気象庁発表文のまま】【警戒レベル4相当】これは、避難指示の発令の目安です。流域の住民は、建物の二階に避難するなど浸水に警戒してください。特に、地下施設は水が流れ込むおそれがありますので、十分警戒してください。＜水位＞石神井川