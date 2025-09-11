JR東海によると、11日午後3時頃から東海道新幹線の東京駅から小田原駅間について、雨による規制のため、運転を見合わせている。午後3時4分現在、品川〜新横浜駅間では1時間に89ミリという非常に激しい雨が降り続いているとしている。