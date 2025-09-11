賃金体系の変更を一方的に提示され、同意なく減給されたとして、格安航空会社のジェットスター・ジャパンの客室乗務員が同社に未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、計約1212万円の支払いを命じた。