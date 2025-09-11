東海道新幹線は午後3時前、品川駅から新横浜駅間で降っている雨が規制値を超えたとして、現在、下りは東京駅から静岡県の三島駅の間、上りは新大阪駅から東京駅の間で運転を見合わせています。JR東海によりますと、運転再開の見込みは立っていないということで、最新の運行情報はホームページを確認してほしいとしています。