降雨ノーゲームとなった前日の西武戦で、右脇腹に強烈な打球を受けた楽天・内星龍（23）は一夜明けた11日、楽天モバイルでの投手練習に元気に参加した。明るい表情でキャッチボールなどを行い「痛みはあるけど許容範囲。キャッチボールも問題なかった」と話した。前日は西武・渡部聖の打球が右脇腹を直撃。内は苦悶（くもん）の表情でその場に倒れ込んだ。その後は自ら歩いてベンチに戻り、治療を終えて続投。2回を無失点に