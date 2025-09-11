東京都内で大雨となるなか、東京都や神奈川県、埼玉県、群馬県の一部では停電が発生しています。東京電力パワーグリッドよりますと、午後3時半現在、▼東京都のおよそ4200軒、▼神奈川県のおよそ790軒、▼埼玉県のおよそ630軒、▼群馬県のおよそ150軒の合わせておよそ5770軒で停電が起きているということです。東京都内では雷を伴った大雨となっていて、会社は今後、停電している現地に向かい、雷と停電の関連などを調べることにし