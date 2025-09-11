2023年度に虐待で死亡した子どもの数が、全国で65人に上ることが分かりました。こども家庭庁によりますと、2023年度に虐待で死亡した子どもは65人で、このうち心中を除くと48人でした。48人を年齢別でみると、0歳児が33人で約7割を占め最多で、このうち16人は出産直後に遺棄されるなどのいわゆる「0日死」で、過去2番目に多くなっています。関係機関の関与があったのは1人にとどまり、予期しない妊娠をした人を行政や支援機関にど