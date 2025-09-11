【MLB】ドジャース 9ー0 ロッキーズ（9月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）【映像】大谷のバットがミットに当たる→レフトへ飛球の“衝撃打”ドジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第5打席で打撃妨害を受けながらもレフトへの飛球を放つ珍しいシーンに中継の放送席も騒然となった。ドジャースが4点をリードしていた8回、1死一、二塁で迎えた大谷の第5打席。フルカウントから7球目のチェンジ