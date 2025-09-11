歌手小林幸子（71）が11日、東京・渋谷警察署の一日警察署長を務め、渋谷区のリフレッシュ氷川で行われた「秋の全国交通安全運動キックオフイベントin渋谷」に出席した。地域の人々とともに、クイズやトークショーを通して交通安全を啓発した。会場のホールに集まった約100人を見渡して「私と同じくらいの年齢の方が多くて安心。ぜひお友達の感覚でお話しさせていただきたい」と話し、和やかな雰囲気でイベントが進行した。地域