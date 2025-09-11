「うちの犬可愛すぎるから見てくれ」【動画】「エア犬かき」をする犬さんこんなポストをされたのは、うめちゃん日記（@umechanpag）さん。投稿された動画には、川で遊ぶ犬さんの姿が映っていました。まだ水の中に入っていないのに、犬かきの仕草で足を動かす姿に思わず笑顔になってしまいます。「めちゃくちゃ可愛い！」「初めてとは思えない泳ぎっぷりですね」「うめちゃん頑張ったね！」「癒されました〜」投稿には、様々な声が