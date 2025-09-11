酒気帯び運転の疑いで、東京都西多摩郡瑞穂町に住む自称・土木作業員の男（48）が10日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は今年1月1日午前8時頃、胎内市坪穴の県道で、酒気を帯びた状態で軽自動車を運転した疑いです。男は道路脇の雪の壁に衝突し横転する事故を起こし、近所の人が物音を聞いて110番。男からは検査で基準値を超えるアルコールが検出されました。警察によりますと、男は所在不明になっていましたが