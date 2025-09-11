私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたちと暮らしています。夫は3人きょうだいの真ん中で、兄と妹がいます。私は横暴な義兄コウスケさんとその妻のリエさんが嫌で、徹底的に避けてきました。しかし有名旅館への宿泊に義両親を招待しようとしたところ、義父が他のきょうだいまで誘ってしまいます。別のホテルしか取れなかった義兄が私たちに「部屋を交換しろ」と言い出し、義両親もなぜかそれをすんなり受け入れ……。ついに私