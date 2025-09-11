＜ソニー 日本女子プロ選手権初日◇11日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞宮崎・日章学園高3年だった昨年11月の最終プロテストに合格。19歳の高卒ルーキー・福田萌維（めい）は全体トップスタートの初日に手堅いプレーを見せた。4バーディ・4ボギーの「72」で回りイーブンパー。目標としていたアンダースコアには足りなかったが、プロとしては初めてのメジャー大会で好位置につけた。【動画】元野球少女の福田