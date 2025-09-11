気象台は、午後3時12分に、大雨警報（浸水害）を朝霞市、志木市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・朝霞市、志木市に発表 11日15:12時点南部では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■川口市□大雨警報・土砂災害・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量60mm■蕨市□大雨警報・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量60mm