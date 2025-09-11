◇インターリーグパイレーツ1―2オリオールズ（2025年9月10日ボルティモア）パイレーツの怪物右腕ポール・スキーンズ投手（23）が、球団史上8人目のシーズン200奪三振に到達した。オリオールズ戦に先発し、5回を2安打無失点。毎回の8三振を奪い、今季の奪三振数を203にまで伸ばした。シーズン200奪三振はメジャー2年目で自身初。203奪三振はウェブ（ジャイアンツ）の201を上回ってリーグ1位となった。防御率1・92も