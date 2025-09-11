【ワシントン共同】2001年9月の米中枢同時テロから24年となった11日、トランプ大統領はワシントン郊外の国防総省で追悼式典に出席する。同日夜には犠牲者追悼の一環で大リーグ・ヤンキースの試合があるニューヨークのヤンキースタジアムに足を運ぶ予定。トランプ氏は共和党の大統領候補だった昨年9月、テロの標的となったニューヨークの世界貿易センタービル跡地での追悼式典に出席した。