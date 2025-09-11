生成AIを使ったサービスのイメージ伊藤忠商事グループが生成人工知能（AI）を使い、観光地の問い合わせ対応に特化したサービスを始めることが11日、分かった。チャットで質問すると、AIが自動で答える仕組みで、人気店などの深掘りした情報を提供するという。観光客の満足度を高めるとともに、働き手の負担軽減につなげる。伊藤忠子会社でIT大手の伊藤忠テクノソリューションズが開発した。12日から札幌市で開かれる食の催し「