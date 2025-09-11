気象庁は東京都と神奈川県で猛烈な雨が降っているとして記録的短時間大雨情報を発表しました。【映像】東京都と神奈川県に記録的短時間大雨情報東京都世田谷区付近と神奈川県川崎市宮前区付近では、午後2時30分までの1時間に約100mmの猛烈な雨が降ったと見られています。土砂災害や家屋の浸水、河川の増水や氾濫など災害発生の危険度が高まっています。市町村から発表される避難情報に注意してください。（ANNニュース）