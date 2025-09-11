女優の有村架純（32歳）が、9月11日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。街を歩いていても「全く声をかけられません（笑）」と笑い、女優として仕事をしている以外の生活は「普通です」と語った。有村はこの日、映画「ブラック・ショーマン」（9月12日公開）の宣伝を兼ねて、番組のインタビューに対応。デビューから15年が経ち、「街で実際に声をかけられることは増えましたか？」と質問を受ける。これ