女優の泉ピン子が１１日、都内で行われた寺西一浩ＳＰＥＬＬシリーズ第４章となるＢＳフジ「寺西一浩ミステリー・ＳＰＥＬＬ〜死因〜」（２１日深夜０時半）の放送直前記者会見に出席した。ピン子と寺西優真がダブル主演を務め、主題歌の「マツリ」を２人で歌唱している。この日が７８歳の誕生日である泉。「今日誕生日なんです。７８歳です」と自ら触れ、「人には７０歳ぐらいって言われたりします。自分でも６８歳かなと思っ