日本時間１５時００分にスウェーデン消費者物価指数（CPI）（確報値）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（確報値）（8月）15:00 予想-0.4%前回-0.4%（前月比) 予想1.1%前回1.1%（前年比) 予想-0.2%前回-0.2%（除く住宅ローン・前月比) 予想3.3%前回3.3%（除く住宅ローン・前年比)