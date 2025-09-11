消費者物価指数（CPI）（確報値）（8月）15:00 結果-0.4% 予想-0.4%前回-0.4%（前月比) 結果1.1% 予想1.1%前回1.1%（前年比) 結果-0.2% 予想-0.2%前回-0.2%（除く住宅ローン・前月比) 結果3.2% 予想3.3%前回3.3%（除く住宅ローン・前年比)