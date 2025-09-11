Jリーグが11日、公式X（旧Twitter）を更新。10日に同アカウントが投稿した動画について謝罪した。事の発端はJリーグが10日に投稿したACLプロモ動画。“もう2番目は要らない”というフレーズが過去の準優勝チームを軽視する表現だとして批判が殺到していた。この炎上を受け「9/10（水）に投稿した動画に不適切な表現があったため、当該動画を削除いたしました」と報告。「ファン・サポーターの皆さま、関係者の皆さまに不快な