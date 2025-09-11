◇ナ・リーグパドレス1―2レッズ（2025年9月10日サンディエゴ）パドレスの松井裕樹はレッズ戦に4番手で登板。2/3回を無安打無失点、1三振1四球だった。防御率4・31。松井は1―2の9回1死一、二塁でマウンドへ。1番フリードルに四球を与えて満塁とするも、2番マルテをスライダーで見逃し三振。最後はデラクルスを投ゴロに抑えた。試合は先発ピベッタが7回を4安打8奪三振で無失点の好投。しかし8回にリリーフ投手陣が崩れ